Serie B: dal girone di ritorno sarà utilizzato il Var. Balata: "Decisione epocale"

Il Var arriva anche in Serie B. La delibera è stata presa nel corso dell'assemblea dei club del torneo cadetto, svoltasi oggi in teleconferenza. «Sono state approvate le modifiche contrattuali con Hawk Eye, Technology provider per la Lega Serie B - si legge in una nota diffusa dalla Lega di B al termiine del meeting -, e contestualmente deliberato l'utilizzo del Var in Serie B fin dall'inizio del girone di ritorno dell'attuale stagione». «È una decisione epocale che rende il nostro campionato ancora più moderno - è il commento del presidente di Lega Mauro Balata - e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l'impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti».

