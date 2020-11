Schick: "A Roma volevo dimostrare le mie qualità. Mi sono infortunato, avrei dovuto avere più pazienza"

Arrivato nella Capitale nell'estate del 2017, passato la scorsa stagione in prestito al Lipsia, ora in forza al Bayer Leverkusen, Patrik Schick è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia della Roma: "Il calcio è fatto di decisioni. Sono arrivato a Roma per una grossa somma e volevo convincere tutti delle mie qualità. Ma poi mi sono infortunato e invece di riprendermi completamente, ho sofferto per mesi e tutto stava peggiorando. Ho fatto un errore, avrei dovuto avere più pazienza. Ho imparato da quello. Gli infortuni non mi rendono più nervoso e non tornerò più in campo finché non mi sentirò pronto al 100%. È meglio per tutti", le parole dell'attaccante riferite dal portale ceco.

"Spero di restare qui per molto tempo, visto che negli ultimi anni mi sono trasferito quasi ogni stagione. Questo è lo sport. Come professionista giochi solo per pochi anni, devi adattare tutto al calcio. È un grande club con tifosi fantastici. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta", ha proseguito Schick. "Vogliamo qualificarci in Champions League, è l'obiettivo principale. Voglio segnare più gol possibili e aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo", ha detto sulle ambizioni del club tedesco.

(ceskenoviny.cz)

