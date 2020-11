Roma: 14 risultati utili consecutivi in campionato. Mkhitaryan con 4 assist è il migliore della Serie A

La Roma si impone sulla Fiorentina per 2-0 nella gara valida per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. I giallorossi, come riportato dal portale statistico di Opta, sono riusciti a siglare due reti in tutte e sette le ultime gara casalinghe di campionato, cosa che non accadeva da novembre 2016. Si allunga la striscia di risultati utili conquistati dagli uomini di Fonseca, con 10 vittorie e 4 pareggi (in cui rientra però la partita persa a tavolino contro l'Hellas Verona). In difesa i giallorossi hanno ritrovato Smalling nel massimo campionato italiano e hanno ritrovato per la prima volta il clean sheet, cosa che non accadeva da febbraio dello scorso anno contro il Lecce.

Il secondo gol giallorosso è stato siglato da Pedro che sale così a quota tre reti in campionato nelle prime sei gare; l'ultimo a esserci riuscito era stato Gervinho nel 2013. Lo spagnolo non siglava tre gol nelle prime sei giornate dalla stagione 2018/2019, anno in cui era al Chelsea. L'assist per il gol è arrivato dal piede di Mkhitaryan, che con 4 passaggi vincenti è il miglior assist-man della Serie A. La prima rete è arrivata dopo una lunga galoppata di Spinazzola, secondo sigillo personale in Serie A: tutti i suoi gol sono arrivati con la maglia della Roma. Infine i giallorossi nelle ultime cinque gare di Serie A hanno siglato due reti nei primi quindici minuti di gioco, ne aveva realizzati due in quest'intervallo nei precedenti 41 nella competizione.