Roma-Petrachi, terminata la seconda udienza: ancora nessun accordo tra le parti (FOTO e VIDEO)

Si è svolta questo pomeriggio presso il Tribunale ordinario la seconda udienza tra Petrachi e la Roma dopo il licenziamento dell'ex ds, da parte del club capitolino, per giuste cause. L'udienza, iniziata alle 15 e terminata poco dopo le 16, non ha portato ad un verdetto: le parti infatti non hanno trovato un accordo. Il Giudice si è riservato, prevista dunque un'ulteriore udienza. Anche oggi quindi fallito il tentativo di riconciliazione, con Petrachi che chiede un reintegro o un risarcimento da 5 milioni.