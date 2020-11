Roma: donate mascherine ai firmatari della petizione per il ripristino del vecchio stemma

L’avvocato Lorenzo Contucci, che si è occupato della raccolta firme per il ripristino del vecchio stemma della Roma con alcune mascherine, ha scritto un post sul proprio profilo Facebook in cui spiega l‘idea è di fissare l’offerta simbolica per queste mascherine ad un euro l’una, il cui ricavato sarà poi devoluto ai reparti di oncologia e ematologia del Bambin Gesù. Questo il post originale:

“Ciao a tutti.

Anzitutto, un doveroso ultimo saluto a Fabrizio dei Boys.

L’AS Roma, mostrando sensibilità all’iniziativa della raccolta firme per il ripristino dello stemma con l’acronimo ASR, ha donato – tramite il sottoscritto – 11.927 + 753 mascherine ai firmatari della petizione, tante quante le sottoscrizioni raccolte.

Devo ancora decidere le modalità di distribuzione, e quindi vi prego di non chiedermi per il momento informazioni in quanto ancora devo capire come organizzare la cosa.

Quel che è certo (e sul punto si è chiesta l’autorizzazione alla Roma, ovviamente) è che le stesse verranno consegnate ai sottoscrittori dietro l’offerta simbolica di un euro (chi vuole offrire di più può ovviamente farlo) e il ricavato verrà destinato ai reparti di oncologia e ematologia del Bambin Gesù.

Lo scopo della iniziativa, oltre che di natura identitaria, è ovviamente di beneficenza: poiché diversi sottoscrittori non sono di Roma o sono residenti all’estero, ho pensato che ciò che avanza per l’impossibilità della consegna possa essere recapitato direttamente ai bambini stessi, sotto forma di regalo di Natale.

Per ulteriori informazioni vi prego solamente di seguire i miei prossimi aggiornamenti perché non riuscirei a rispondere a tutti.

FORZA ROMA.”