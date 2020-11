Roma Cares: pronti 5.000 pacchi di viveri di prima necessità da inviare alle famiglie di circa 60 parrocchie della Capitale

La Roma continua la sua attività benefica in periodo di Coronavirus. Come dichiarato da monsignor Rino Fisichella, infatti, «grazie a Roma Cares, la struttura di solidarietà della As Roma Calcio, assieme ai supermercati Elite, stiamo provvedendo in questi giorni a inviare 5.000 pacchi viveri di prima necessità alle famiglie di circa 60 parrocchie romane che, specialmente in questo periodo, si trovano in difficoltà», spiega il presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. Ogni scatola contiene alimenti di vario genere: pasta, riso, passata di pomodoro, olio, sale fino e grosso, farina, caffè, zucchero, marmellata, tonno, biscotti e cioccolata, con marchi di particolare prestigio, insieme ad alcune mascherine e a un biglietto con una preghiera di Papa Francesco.

(adnKronos)