Proietti, il ricordo di Rosella Sensi: "Un grande romanista, che ricordi la sera dello scudetto"

"E' un momento per tutti di immenso dolore perche' abbiamo perso un grande uomo. E' stato un grande romanista, io lo ricordo per il rapporto che aveva con papa'. Lo ricordo in particolare la sera dello scudetto quando ci regalo' dei momenti speciali, particolari". Con queste parole, Rosella Sensi ha voluto ricordare Gigi Proietti, scomparso oggi all'eta di 80 anni e grande tifoso della Roma. "Per l'Italia tutta e' una gran perdita, per tutto quello che ha saputo regalare agli italiani, per i momenti di grande serenita' e di grande arte", ha aggiunto.

Proietti aveva un ottimo rapporto con Franco Sensi, padre di Rosella, ed ex presidente della societa' giallorossa. "Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo anche in altre situazioni e devo dire che per me questa e' stata una grande fortuna. Ripeto, e' stato un grande romanista ma soprattutto un grande uomo. Ha regalato a tutti, e non solo ai romanisti, grandi sorrisi che porteremo tutti nel cuore", ha concluso.

(Agi)