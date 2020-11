Petrachi-Roma, oggi la prima udienza: le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni

Oltre alla questione Verona-Roma, per il club giallorosso c'è la faccenda legata all'ex ds Gianluca Petrachi. Oggi infatti c'è stata la prima udienza al Tribunale del Lavoro, dove il dirigente ha chiesto un maxi risarcimento alla Roma per il suo licenziamento dello scorso 3 luglio. Le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni: la Roma ha addebitato a Petrachi alcune condotte legate alla gestione dell’area sportiva durante il lockdown, contestandogli inoltre un comportamento offensivo nei confronti del presidente Pallotta. Dall’altra parte invece Petrachi ha avanzato il ricorso per ottenere un risarcimento per danni per circa 5 milioni di euro, pari allo stipendio (lordo) che il salentino avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2022. Il giudice in udienza ha esperito un tentativo di conciliazione obbligatoria tra le parti che si riaggiorneranno a fine novembre.

(corrieredellosport.it)

