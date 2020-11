Nella giornata di oggi il Parma di Fabio Liverani è tornato ad allenarsi in vista della Roma. Riscaldamento e forza seguiti da un'esercitazione tattica per i ducali. In gruppo Busi e Cornelius, mentre Gervinho, tornato dalla Nazionale e sottoposto a tampone, si è allenato in modo differenziato. Terapie per il difensore Laurenti.

(parmacalcio1923.com)