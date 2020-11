Olsen: debutto con la maglia dell'Everton ma arriva una sconfitta con il Newcastle. E sul secondo gol... (VIDEO)

La stagione dell'Everton era partita alla grande con una serie di ottimi risultati che avevano portato la squadra di Ancelotti a guidare la classifica nelle prime giornate. Poi, due risultati negativi, l'hanno fatta scendere al terzo posto, a -3 dal Liverpool. Seconda sconfitta consecutivi nell'ultimo weekend per i toffees che hanno fatto debuttare anche Olsen dal 1'.

Il portiere, tuttora di proprietà della Roma, ha subito due reti: il primo su rigore, il secondo nel quale non ha colpe specifiche ma non si mostra particolarmente reattivo non riuscendo a deviare la parabola poi depositata in rete da Callum Wilson.