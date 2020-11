Nazionale, Evani: "Non facciamo polemiche sulle decisioni delle Asl”

Il vice commissario tecnico dell'Italia, Alberico Evani, che ha sostituito in conferenza stampa Roberto Mancini, ha detto la sua anche sulla recente vicenda legata alla diversità tra le decisioni delle varie Asl, che hanno bloccato diversi calciatori convocati nelle rispettive Nazionali, tra i quali pure quelli della Roma. Queste le sue dichiarazioni: “È un ritiro complicato, non devo dirlo io. Si nota completamente. Capiamo che è un momento difficile, anche le esigenze della società. Non facciamo polemiche. Abbiamo tanti ragazzi interessanti, quelli che sono qua nei prossimi dieci giorni ci daranno soddisfazioni“.