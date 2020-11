Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati in mattinata dalla squadra

Il Napoli di Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara contro la Roma, in programma domani sera alle 20:45 allo Stadio San Paolo. Lo stesso club azzurro infatti attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha reso noto che tutti i giocatori che nella mattinata si erano sottoposti al test del tampone sono risultati negativi al Covid-19. L'intero gruppo squadra quindi, infortuni e squalifiche permettendo, sarà a disposizione del tecnico per la gara di domani sera.

