Napoli, Rrahmani positivo al Coronavirus

A poco più di una settimana dalla sfida con la Roma, brutte notizie in casa Napoli. Al rientro dagli impegni con la propria nazionale, il Kosovo, Amir Rrahmani è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore non è entrato in contatto con nessun componente del gruppo squadra, resterà in isolamento presso il proprio domicilio. La sua presenza nel match contro i giallorossi, in programma domenica 29 novembre al San Paolo, è dunque fortemente in dubbio.

In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/yMFwnQTJMp

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2020