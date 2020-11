Napoli, nel ricordo di Maradona ai Quartieri Spagnoli compaiono una sciarpa della Roma e la maglia di Totti (FOTO)

A Napoli non si fermano le manifestazioni di affetto nei confronti di Diego Armando Maradona. Davanti allo storico murales del Pibe de Oro realizzato all'interno della zona dei Quartieri Spagnoli i tifosi si continuano a radunarsi per ricordare lo storico numero 10 argentino. Come riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi attraverso il proprio profilo Twitter, tra i vari oggetti lasciati in onore di Maradona sono apparsi anche una sciarpa della Roma e la maglia numero dieci di Francesco Totti.

Quartieri spagnoli, #Napoli. Sotto al murales di #Maradona una sciarpa della Roma e la maglia di #Totti per ricordare e celebrare il Pibe de Oro. #ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/3RQTuQfElT — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 29, 2020