Napoli, domani squadra in campo con una maglia che richiama quella dell’Argentina in omaggio a Maradona (FOTO)

Il Napoli si prepara a scendere in campo domani sera alle 20:45 contro la Roma di Paulo Fonseca. Per gli uomini di Gattuso sarà una partita speciale, da giocare nel ricordo di Maradona. Per questo motivo, come annunciato dal giornalista Carlo Alvino attraverso il proprio profilo Twitter, il Napoli scenderà in campo con una maglia a bande verticali che richiama quella dell'Argentina in ricordo dello storico numero 10 azzurro.

#NapoliRoma omaggio del #Napoli a Diego Maradona. Domani in campo gli azzurri con una maglia che richiama quella dell’Argentina. #ForzaNapoliSempre #EternoDiego pic.twitter.com/Fn3l3zQUOm — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 28, 2020