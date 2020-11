Maradona: trasferimento d'urgenza a Buenos Aires per un'operazione al cervello

Diego Armando Maradona ricoverato per un'operazione al cervello: questo è quanto apprende il quotidiano argentino, che comunica su Twitter come il Pibe de Oro sia attualmente in trasferimento a Buenos Aires, per affrontare un'operazione chirurgica a seguito del riscontro di un ematoma subdurale.

L'ex calciatore argentino era stato ricoverato già nella serata di ieri, ed a seguito di alcune analisi si è deciso di procedere chirurgicamente.