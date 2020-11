Mancini: il difensore regala un'incubatrice all'ospedale Fatebenefratelli di Roma

REPUBBLICA.IT (F. FERRAZZA) - La paura trasformata in un gesto d'amore. Gianluca Mancini, difensore arrivato alla Roma due estati fa dall'Atalanta, ha regalato un'incubatrice al reparto di neonatologia dell'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, lo stesso in cui il 18 luglio è nata prematura la sua prima figlia, Ginevra. Due settimane di terrore, per il giocatore e la moglie Elisa, in cui Mancini ha continuato ad allenarsi e giocare, dimostrando una professionalità elogiata da tutti dentro Trigoria. [...]