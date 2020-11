Malagò: "Nessun nesso tra la positività di Totti e la vicenda del padre"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva “Stasera Italia”, ha parlato della positività di Francesco Totti al Covid-19. Queste le sue parole: "Sapevo da giorni la notizia della positività di Totti, ma Francesco per un fatto di privacy l’ha voluta annunciare oggi. Mi sento di dire che non ha alcun nesso con la storia del padre, che l’ha colpito e addolorato. Del resto in questo momento conosciamo tante persone che sono alle prese col Covid, anche molti personaggi pubblici che non l’hanno voluto riferire preferendo ritirarsi nella riservatezza".

(Rete 4)