Lipsia, Nagelsmann su Kluivert: "Alla Roma non aveva ritmo. Non è facile portare il suo cognome..."

In prestito dalla Roma al Lipsia, finora chiamato in causa in sette occasioni, di Justin Kluivert ha parlato l'allenatore del club tedesco, Julian Nagelsmann: "Alla Roma non aveva ritmo. Ha bisogno di tempo per crescere e avere un impatto maggiore. Inoltre non è facile portare il suo cognome, sei costantemente paragonato e hai la sensazione di dover essere all'altezza di questo grande cognome", le sue parole in conferenza stampa. Domani il Lipsia affronta in campionato l'Arminia Bielefeld.