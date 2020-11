Cengiz Under, in prestito al Leicester, ha parlato alla testata turca della sua nuova avventura in Premier League: "Ho iniziato molto bene la stagione. Sono felice di aver giocato bene in un campionato come la Premier League. Spero di continuare così, l’importante è avere continuità. E credo che riuscirò a raggiungere anche questo obiettivo. I miei compagni di squadra sono molto bravi e ho subito faccio amicizia, mi trovo meglio di quanto mi aspettassi”.

(ASpor.com)