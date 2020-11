Lazio: sequestrata la sede degli 'Irriducibili'

Sequestrata questa mattina dagli agenti della Digos di Roma la sede degli Irriducibili Lazio al 47 di via Amulio, nel quartiere Tuscolano. La liberazione dei locali di proprietà dell'Inail e occupati da decenni dagli ultras della Lazio, era stata chiesta a settembre scorso anche dal sindaco di Roma Virginia Raggi dopo la bocciatura a sorpresa, da parte del consiglio del Municipio VII, di una mozione che ne proponeva lo sgombero.

«Roma ringrazia le forze dell'ordine per il sequestro della sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell'Inail», ha scritto su Twitter la sindaca. «Da tempo era stato chiesto sgombero e ora i locali sono stati liberati. A Roma non c'è spazio per violenze e prepotenze. Avanti a testa alta per ripristinare la legalità», ha aggiunto la prima cittadina di Roma.