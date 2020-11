Lazio, Luis Alberto si scusa: "Momento sbagliato, ma ci metto la faccia"

«Ho fatto una caz...Ci ho sempre messo la faccia e lo faccio anche ora. Non era il momento di dire quelle cose, ho sempre detto quello che penso: so che i soldi non sono tutto, è un momento difficile per tutti. Ho otto fratelli, so le difficoltà. Non vedo l'ora che tutto questo finisca, che non ci sia più, voglio tornare a divertirmi e giocare a calcio», inizia così la diretta Instagram di Luis Alberto che ieri aveva accusato la società di spendere soldi per il nuovo aereo e di essere in ritardo con il pagamento degli stipendi. Il giorno dopo sono arrivate le scuse.

«Non posso essere laziale come voi - ha aggiunto - come Danilo (Cataldi, ndr). Ho sempre dato il 100% per la Lazio, ho grande rispetto per il club, per quello che mi ha dato. Anche io ho dato tanto alla società. Chiedo scusa a tutti. Fino a quando sarò qui darò sempre il massimo. Mi auguro che si possa migliorare sempre, anche la società. Dobbiamo essere sempre una famiglia», conclude il centrocampista spagnolo.