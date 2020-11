Lazio: Leiva e Strakosha negativi, Immobile debolmente positivo. Disposte controanalisi su sette tamponi

Nuovo capitolo nella vicenda relativa ai tamponi in casa Lazio. La Procura di Avellino, infatti, ha disposto le controanalisi anche per sette tamponi eseguiti su calciatori e staff biancocelesti riprocessati dal laboratorio Merigen di Napoli. Le nuove analisi effettuate a Napoli il giorno dopo, il 7 novembre, confermarono la negatività del test per Lucas Leiva e Thomas Strakosha rilevando, invece, una debole positività nel caso di Immobile. I sette tamponi, come gli altri 95 già acquisiti dalla procura irpina, saranno processati dal laboratorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino e le nuove analisi riguarderanno accertamenti su Rna virali estratti dai sette tamponi. Questi nuovi accertamenti potrebbero far slittare la consegna della perizia, prevista tra domani e sabato, e affidata dalla Procura di Avellino a un consulente d’ufficio, la dottoressa Maria Landi, sui 95 tamponi processati il 6 novembre scorso dal centro Futura Diagnostica di Avellino.

(Ansa)