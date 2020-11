Primo viaggio a metà per il Boeing della Lazio presentato in settimana. L’aereo ufficiale voluto da Lotito ha portato la squadra a Crotone venerdì, nonostante il volo non sia stato dei migliori come raccontato da Immobile nel post partita, ma poi non ha potuto riaccompagnare Acerbi e compagni a casa per via del maltempo che ha colpito la Calabria.

Per la Lazio, quindi, trasferimento a Lamezia Terme in pullman da dove poi la squadra ha preso un charter per far rientro a Roma.