Dopo il caso nato ai tamponi nei giorni scorsi, Ciro Immobile torna al Covid ed esce dall’isolamento. Stavolta è ufficiale: l’attaccante della Lazio oggi si è presentato alle 8 alla clinica Paideia per le visite mediche di idoneità. L'obiettivo è il rientro per il match con il Crotone: “Finalmente sono tornato. Ci sarò a Crotone? Certo, se no mica ero qui…”, ha detto ai cronisti appena prima dei test fisici.

(TMW Radio)