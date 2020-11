Marco Morricone ricorda papà Ennio nel giorno del 92esimo compleanno: "La Roma gli toglieva pressione"

La Roma attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter ha voluto ricordare il novantaduesimo compleanno del Maestro Ennio Morricone. Per farlo la società giallorossa ha realizzato un'intervista, pubblicato sul proprio sito ufficiale, in cui a parlare è stato il figlio del Maestro dal titolo "C'era una volta mio padre, il Maestro Morricone". Questi alcuni passaggi:

Cosa le manca di più di lui, a quattro mesi dalla scomparsa?

"Mi mancano i caffè presi insieme la mattina. Mi manca vederlo scrivere. Mi manca lui: mio padre. Un papà molto rigoroso, così come lo era nell'esercizio della sua professione".

Cosa ha significato la Roma per Ennio Morricone?

"Era uno splendido momento di distrazione. Di leggerezza. Anche se poi, quando la Roma perdeva, ovviamente lui si arrabbiava. Da bambino non era romanista, lo è diventato probabilmente per i colori. La Roma gli toglieva pressione mentre componeva".

♥️ Oggi il Maestro Ennio Morricone avrebbe compiuto 92 anni ?️ Per l'occasione, abbiamo chiesto qualcosa in più sul suo rapporto con la Roma al figlio Marco...https://t.co/rrLbHgGlYl — AS Roma (@OfficialASRoma) November 10, 2020

