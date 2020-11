Nella rubrica curata da Mario Sconcerti sul sito dedicato alle trattative di mercato, il giornalista incensa l'inizio di stagione della Roma, reduce dalla vittoria convincente contro il Parma per 3-0. Questa l'opinione, in sintesi, ne "Un cappuccino con Sconcerti":

La squadra che da un mese gioca meglio in Italia è la Roma. Insieme al Milan ma in modo diverso. Ha verticalizzazioni potenti a cui partecipano ogni volta cinque-sei giocatori, tutti fantasisti di qualità come Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. [...]

La Roma non ha mediani, solo Veretout ha caratteristiche di copertura, l’altra mezzala è Pellegrini che è quasi un numero dieci. [...] La Roma ha segnato 16 gol nelle ultime 5 partite, è rimasta senza prenderne quattro volte, più di Juve, Inter e Milan. E’ imbattuta sul campo e ormai in piena zona Champions. Ha tutti i titoli, anche statistici, per poter arrivare fino in fondo.



(calciomercato.com)