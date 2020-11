Kluivert: "Roma? Improvvisamente ho giocato poco, non so perché. Sono scelte, nessun rancore"

DE TELEGRAAF - Al quotidiano olandese ha rilasciato un'intervista Justin Kluivert, dalla Roma in prestito al Lipsia, tornando a commentare anche la sua esperienza con i giallorossi: "Nel periodo precedente al coronavirus è andata molto bene, ho giocato davvero tante partite a parte qualche infortunio. Poi improvvisamente ho giocato pochissimo. Ancora non so bene perché sia ​​successo".

"Accade, sono scelte dell’allenatore. Nessun rancore. Se non giochi partita dopo partita, mentre ti alleni molto duramente e bene, allora fa schifo - ha detto -. Vuoi giocare, sei giovane e senti il bisogno di metterti in mostra. Una situazione del genere ti irrita e ti porta a scegliere il meglio per il tuo futuro. E poi è arrivato il Lipsia, un club molto interessante per me". "La Bundesliga è un campionato per gli attaccanti, perché ci sono più spazi. Penso di poter davvero mostrare i miei punti di forza. Si va dalla difesa all'attacco e viceversa molto velocemente", ha concluso.