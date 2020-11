Juve-Napoli e Diawara: un altro slittamento

Per avere un verdetto in merito alle partite di Juventus-Napoli e Hellas Verona-Roma si dovrà ancora attendere. Nel primo caso è ipotizzabile che il giudice esprima la propria posizione nella giornatadi oggi. Mentre per quanto riguarda il punto perso dai giallorossi, per aver inserito Diawara all'inerno della lista sbagliata prima della partita, il giudice ha scelto di prendere alcuni giorni di tempo per ponderare la decisione finale. Nella giornata di ieri il dibattito portato avanti dall'avvocato Conte è stato molto acceso, al punto che quando la squadra gialloblù avrebbe provato a rimarcare l'errore per non vedersi privare dei tre punti il Ceo della Roma, Guido Fienga, avrebbe fatto notare come uno degl autori di quell'errore fosse prossimo a esser tesserato proprio con la squadra veronese.

(Il Messaggero)