Italia e Nations League, quali sono gli scenari da attendersi nel 2021

Dando uno sguardo a quella che è stata la prima edizione della Final Four della Nations League, allora è abbastanza chiaro che, facendo un confronto con quella attuale, la qualità delle squadre pare tutt’altra cosa. Le qualificate alla fase finale di questa seconda edizione, infatti, sembrano davvero quattro squadre che possono arrivare a giocarsi anche le fasi finali di un Mondiale.

Se l’anno scorso le quattro nazionali in lizza per darsi battaglia erano Olanda, Svizzera, Inghilterra e Portogallo, quest’anno fa ancora più impressione dare un’occhiata alla Final Four che si svolgerà in Italia nell’autunno 2021. Sì, perché a contendersi questo titolo saranno Italia, Spagna, Francia e Belgio. Per alcuni, si potrebbe trattare di una finale del Mondiale anticipata. O, lo vedremo, anche di una replica di due possibili semifinali ai prossimi Europei.

Il sorteggio a Nyon il 3 dicembre

Come detto, l’appuntamento per tutti gli appassionati è a Nyon, il prossimo 3 dicembre, dove si svolgerà il sorteggio da parte dell’Uefa, che deciderà quali saranno le due semifinali. Intanto, il calendario è già stato definito: l’Italia, vincendo il girone grazie all’ultimo successo ottenuto contro la Bosnia, si è intascata anche la possibilità di organizzare in casa la fase finale di questa manifestazione.

Quindi, un piccolo vantaggio per gli azzurri, a maggior ragione se la situazione legata alla pandemia da Coronavirus sarà finalmente gestibile. Infatti, il tifo a favore può fare inevitabilmente la differenza, soprattutto in una Nazionale molto giovane come quella guidata in panchina da Roberto Mancini, che può trovare ulteriore slancio dalla spinta che arriverebbe dal pubblico. Le due semifinali sono in programma il 6 e il 7 ottobre 2021. Già definiti anche i due stadi che le ospiteranno, ovvero quello di Torino e San Siro, a Milano. Le finali, invece, si svolgeranno il 10 ottobre 2021: per il momento, però, non è ancora chiaro se la finalissima si giocherà a Milano oppure all’Allianz Stadium (di conseguenza, la finale per il terzo posto verrà disputata nello stadio che non verrà scelto per il match che metterà in palio il titolo di campione).

Primo posto nel gruppo: ecco un altro vantaggio

Vincere la partita con la Bosnia è stato fondamentale per gli azzurri anche per un altro, che riguarda, però, le qualificazioni per i Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. Prima di tutto, l’Italia sarà una delle teste di serie al sorteggio delle qualificazioni, che avverrà il prossimo 7 dicembre in quel di Zurigo. L’Italia, quindi, verrà inserita in uno dei gruppi composti da sole cinque squadre: qualora non si dovesse vincere il gruppo e nemmeno agguantare il secondo posto, gli azzurri avrebbero comunque anche i playoff a disposizione. Difatti, le due selezioni che hanno vinto i gruppi di Nations League, vengono ammesse di diritto agli spareggi. Ed è veramente complicato pensare che sia Belgio che Francia finiscano al terzo posto nel loro girone per le qualificazioni ai Mondiali 2022.