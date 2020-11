Lo sport inglese è pronto a riaprire le porte agli spettatori dal vivo. Questo è, almeno, quanto riferisce la versione online del quotidiano britannico, che spiega come a partire dal 2 dicembre negli impianti sportivi inglesi saranno ammessi fino a 6000 spettatori per evento all'aperto - 4000 nelle aree di primo livello, 2000 in quelle di secondo -.

(dailymail.co.uk)

