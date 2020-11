Hellas Verona: pronto un triennale per Pantaleo Longo, ex segretario generale della Roma

Dopo le polemiche per il caso Diawara a seguito di Verona-Roma, e le sue dimissioni da segretario genarle giallorosso, Pantaleo Longo è pronto a rimettersi subito in gioco. Secondo quanto riporta su Twitter Michele Criscitiello, e come anticipato da lui stesso oltre un mese fa, Longo firmerà un contratto di tre anni proprio con l’Hellas Verona assumendo la stessa carica, con il presidente Setti che ufficializzerà il tutto nei prossimi giorni.

Vi ricordate quando vi raccontammo, nell'immediato post 3-0 a tavolino per il Verona contro la Roma, che il segretario della Roma sarebbe diventato Segretario del Verona?Tutto fatto,3 anni di contratto, già operativo.Ufficiale nei prossimi giorni @tvdellosport

@AlfredoPedulla — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) November 2, 2020