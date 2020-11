Globe Soccer Awards: Totti tra i candidati per il titolo di 'Giocatore del secolo'

Il suo valore tecnico è riconosciuto in ogni angolo del globo, ma adesso potrebbe diventare ufficialmente uno dei più grandi di sempre. Francesco Totti infatti è uno dei candidati al Globe Soccer Awards come 'Giocatore del secolo' (2001-2020). Oltre allo storico capitano giallorosso, gli altri campioni in lizza sono Pirlo, Iniesta, Shevchenko, Robben, Cristiano Ronaldo, Beckham, Cannavaro, Lampard, Buffon, Casillas, Kaká, Mbappé, Messi, Modric, Figo, Neuer, Salah, Neymar, Lahm, Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Gerrard, Xavi, Zidane, Ibrahimovic. La premiazione andrà in scena il 27 dicembre a Dubai.





? And the nominees for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, pic.twitter.com/rKPO5IZJbo — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020