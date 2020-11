Giggs: l'ex calciatore dello United arrestato per violenza domestica

Guai per Ryan Giggs, ex calciatore del Manchester United e ct del Galles, arrestato con l'accusa di aggressione alla sua compagna Kate Greville. L'ex campione, rilasciato su pagamento della cauzione, nega chiaramente ogni accusa, ma di comune accordo con la federazione gallese si è deciso che non siederà sulla panchina della nazionale in occasione delle prossime tre partite.