Galliani: "Calcio italiano a rischio default"

SKY SPORT - «Sono incrementati i costi e sono diminuiti i ricavi. Certamente il calcio è a rischio default, come purtroppo molte altre aziende. Ne ho parlato anche con Marotta, le società hanno subito un drastico calo di fatturato». Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani, intervistato dall'emittente televisiva dopo l'amichevole con l'Inter ad Appiano Gentile.

Galliani ha spiegato che «così come vengono aiutate tante aziende, il calcio fa parte di questo mondo e credo vada trattato come altre aziende». «Purtroppo - ha concluso - il calcio viene però considerato come se fatto solo di prime donne e di calciatori con stipendi milionari, ma il calcio è fatto di tante categorie con stipendi normali».