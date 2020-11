FOTO - Proietti, striscione del Gruppo 'Roma': «Ciao Gigi, Rugantino nostro!»

Il mondo dello spettacolo e non solo piange Gigi Proietti. Il popolare attore romano, scomparso oggi all'età di 80 anni, è stato omaggiato anche da uno dei gruppi della Curva Sud. Noto tifoso della Roma, Proietti è stato celebrato dal gruppo 'ROMA' con uno striscione affisso in serata a Via Piccolomini: «Stavorta hai fatto lo scherzo pure a Mastro Titta! Ciao Gigi, Rugantino nostro!»