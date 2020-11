FOTO - Inaugurato un nuovo Roma Store nel centro commerciale 'Maximo'

Un nuovo punto vendita si aggiunge ai Roma Store già presenti in diversi punti strategici della città. Questa mattina infatti è stato aperto un nuovo store ufficiale del club giallorosso all'interno del nuovo centro commerciale 'Maximo'. Il centro commerciale - situato in via Laurentina - è di proprietà del magnate ceco Vitek che detiene anche la proprietà dei terreni di Tor di Valle (dove dovrebbe sorgere il nuovo Stadio della Roma).