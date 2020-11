Fondi, Dal pino: "Occasione imperdibile per la Serie A"

L'ingresso dei fondi nel calcio rappresenta una grande opportunità di ripartenza per lo sport più popolare del Paese, almeno stando a quanto sostenuto da diversi protagonisti. Lo ha sottolineato ancora una volta Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A, intervenuto in occasione del Global Boardroom organizzato dal Financial Times.

“Abbiamo dovuto fermare il campionato a marzo, poi fortunatamente siamo riusciti a portarlo a termine. C’è stato impatto tremendo sui nostri conti a livello finanziario. Da febbraio a dicembre avremo oltre 600 milioni di danni legati alla pandemia, 400 da ticketing e 200 da sponsor”.

“La nostra discussione con i fondi di private equity è iniziata a febbraio, prima della pandemia, e ora siamo nella fase finale. È una frase brutta da dire, ma per noi questo periodo è stato un’opportunità per ripensare il nostro modello di business. È difficile ripensarlo quando le cose vanno bene, così momenti difficili abbiamo iniziato a pensare alle opportunità di Serie A”.

“Bisogna pensare alla Serie A coma una entertainment company, per questo abbiamo pensato alla creazione di una media company per produrre e distribuire il nostro prodotto sul nostro canale o su altre piattaforme. Il mantra è investire per migliorare il nostro spettacolo sportivo. Dobbiamo iniziare a pensare globale e focalizzarci su come coinvolgere i tifosi attraverso tutte le piattaforme digitali”.