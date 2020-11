Florenzi: «Futuro? Sto bene al PSG, vedremo a fine stagione»

RMC - Alessandro Florenzi torna a parlare del suo futuro. L'ex capitano della Roma, ora in prestito al Paris Saint Germain, è stato ospite oggi pomeriggio della trasmissione radiofonica "Top of the foot". L'esterno di Vitinia, protagonista di un buon avvio di stagione al PSG, è stato interpellato su una sua possibile permanenza in Francia: "Sinceramente, adesso non penso al futuro. Ora la mia squadra è il PSG e qui mi trovo bene - le sue parole - Ma rispetto anche il mio passato e quello che ho fatto prima di arrivare qui. In questo momento penso a dare il massimo per il PSG, almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà"

