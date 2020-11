Dzeko vince il premio Ficts per il film "Edin". Il bosniaco: "Sono molto felice"

In un periodo negativo per Edin Dzeko, l'attaccante della Roma è infatti risultato positivo al Covid-19, arriva anche una bella notizia. Il documentario realizzato da Roma Studio, dal titolo "Edin" e dedicato proprio alla vita e alla carriera del numero 9 giallorosso, è stato premiato all'interno della Federation Internationale Cinema Television Sportifs con il premio della "Giurlande d'Honneur". Al termine della premiazione è intervenuto attraverso un messaggio anche Dzeko, che ha dichiarato: "Ciao a tutti, sono molto felice per il premio che questo film ha ricevuto nel vostro importantissimo festival. Grazie a chi ha votato e a chi ha partecipato alla realizzazione del film. Spero che tutti quelli che l’hanno visto si siano divertiti e abbiano scoperto quanto sono belle la Bosnia e Sarajevo. Grazie di cuore".

