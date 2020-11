De Magistris: “Lo stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere ufficializzato dalla prossima gara in casa”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha annunciato che il San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona e potrebbe essere ufficiale già dalla prossima gara casalinga. Queste le sue parole: “Ho letto le proposte alternative ma alla fine il nome sarà Stadio Diego Armando Maradona. La procedura sarà più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere che dalla prossima partita in casa del Napoli si possa ufficializzare il nome. Cerimonia ufficiale? Vedremo. Poi ci saranno una serie di momenti che si dovranno decidere insieme, si dovrà realizzare una targa formale. In questo periodo non ci può essere una partecipazione popolare. Ora l’urgenza è quella di intitolare formalmente lo stadio”.

(Radio Marte)