Covid-19: Vida positivo durante Turchia-Croazia. In campo diversi giocatori di Serie A

Ha dell'incredibile il caso Covid a Istanbul di Domagoj Vida. Per il difensore croato è stata confermata la positività al Coronavirus dopo che un primo esito sospetto era stato reso noto solo all'intervallo dell'amichevole contro la Turchia. Sostituito, è stato messo subito in isolamento. Un comunicato ha spiegato quanto accaduto. Erano presenti anche alcuni giocatori di Serie A. «Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test di lunedì in vista della partita con la Turchia - si legge nel comunicato in cui la Federazione croata ha provato a dare una spiegazione - ieri mattina è stato effettuato un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia. La Federazione ha ricevuto i risultati dei test dopo la mezzanotte ora locale e questi mostrano la positività al Covid di Domagoj Vida. Lo staff medico della nazionale croata ha ricevuto le prime informazioni all'intervallo di un risultato potenzialmente positivo. Questa è una procedura comune e un risultato »sospetto« viene ritestato per confermarlo. Poiché il selezionatore Zlatko Dalić aveva già deciso in quel momento di cambiare Vida, il servizio medico della nazionale ha isolato il calciatore secondo tutte le misure epidemiologiche fino alla conferma dei risultati dei test. Vida, secondo il regolamento, trascorrerà i prossimi giorni in auto isolamento a Istanbul». Nella serata di Istanbul erano presenti anche alcuni giocatori di Serie A. Nella sola selezione croata, ad esempio, c'erano Pasalic (Atalanta), Rog (Cagliari), Badelj (Genoa), Brozovic e Perisic (Inter) e Kalinic (Verona). Nella Turchia Demiral (Juventus) e Calhanoglu (Milan), che però è rimasto in panchina per tutti i 90'.

(Ansa)