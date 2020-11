Cororavirus: oggi 37242 nuovi casi, 699 i morti

Oggi si registrano 37.242 nuovi casi di coronavirus su 238.077 tamponi, e 699 morti (per un totale di 48.569). Questi i dati del bollettino del Ministero della Salute sull'emergenza Covid-19. Ieri i nuovi positivi sono stati 36.176 su 250.186 tamponi, i morti 653. Da ieri le terapie intensive contano 36 pazienti in più per un totale di 3.748. Sono i nuovi dati appena pubblicati dal ministero della Sanità. Cresce il numero dei guariti/dimessi: 21.035 nelle ultime 24 ore, per un totale di 520.022 dall'inizio della pandemia. Il rapporto positivi/tamponi risale a 15,6 (ieri 14,6).