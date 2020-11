Coronavirus: Zapata positivo, salta la Roma

Altro contagio da coronavirus in Serie A: si tratta di Cristian Zapata, difensore del Genoa, risultato positivo alla vigilia della sfida contro la Roma in programma domani alle 15.00 a Marassi. Ad annuncialo il club rossoblù: "Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 6/11/2020 il difensore Cristian Zapata è risultato positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti".

(genoafc.it)

