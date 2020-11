Coronavirus: un positivo nello staff, Fiorentina 'in bolla' fino a martedì. Niente Nazionale per i giocatori

Anche Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli dovranno aggiungersi ai giocatori indisponibili per la gara della Nazionale con la Polonia in programma domenica alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, decisiva per il primato del Gruppo 1 e l'accesso alla fase finale della Nations League.

I due calciatori della Fiorentina saranno obbligati su disposizione dell'Asl regionale a restare 'in bolla' fino a martedì prossimo in quanto, è notizia diffusa oggi dallo stesso club viola, dopo Callejon e il dg Joe Barone alla vigilia della trasferta di Parma del 7 novembre anche un membro dello staff del gruppo squadra è risultato positivo al Covid il giorno dopo, domenica 8. Oltre a Biraghi e Castrovilli non raggiungeranno le rispettive nazionali Dragowski (Polonia), Kouamé (Costa d'Avorio) e gli Under 21 Cutrone, Dalle Mura e Brancolini.

