Non si ferma il caos venutosi a creare in casa Lazio in merito alla vicenda tamponi. L'agenzia di stampa riporta la notizia dell'accesso di investigatori della Polizia Giudiziaria nel centro sportivo di Formello e nel laboratorio di analisi di Avellino 'Futura Diagnostica' per acquisire elementi sulla questione tamponi della squadra e sul rispetto dei protocolli anti-Covid.

(ansa)