Non possono, per il momento, rispondere alla chiamata delle nazionali i giocatori del Sassuolo, che sono in isolamento fiduciario, su disposizione dell'autorità sanitaria, per la positività di tre giocatori. Si tratta di Berardi, Caputo e Locatelli, che fino a martedì dovranno rispettare il provvedimento. «Risponderanno alla convocazione - fa sapere la società - in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti».

(ansa)