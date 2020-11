Coronavirus: positivi gli ex giallorossi Salah e Castan

L'ex giallorosso in forza al Liverpool Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato la Federcalcio egiziana precisando che l'attaccante dei Reds non ha sintomi e si è posto in isolamento.

Oltre a Salah, anche l'ex difensore romanista Leandro Castan ha annunciato la sua positività al virus tramite un post su Instagram: "Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19. Volevo dire che sto bene, sono asintomatico e ho già iniziato l'isolamento per recuperare e tutelare la salute delle persone che mi sono vicine. Grazie mille per i messaggi di sostegno e preoccupazione".