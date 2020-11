Coronavirus: reagisce a invito ad usare la mascherina, Daspo per un tifoso della Reggina

Quattro Daspo sono stati emessi dal Questore di Reggio Calabria, Bruno Megale, nei confronti di altrettanti tifosi in occasione della prima e unica partita di campionato di serie B svoltasi lo scorso 20 ottobre nello stadio Granillo tra Reggina e Cosenza. Uno dei provvedimenti è stato disposto nei confronti di un tifoso della squadra di casa che, poco prima dell'inizio dell'incontro, ha aggredito un altro spettatore che lo aveva richiamato a indossare la mascherina protettiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'aggressore è stato immediatamente allontanato co l'adozione nei suoi confronti del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per due anni. Inoltre gli sono state elevate due contestazioni amministrative per la violazione della normativa in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e per la violazione del Regolamento d'Uso dello Stadio.

(ansa)