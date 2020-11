Coronavirus, Pulcini (medico Lazio): "Ridicolo considerare Immobile un untore"

RADIO PUNTO NUOVO - «Non credo che la Procura Federale abbia trovato nessuna irregolarità. Io non sono un negazionista, ma trovo ridicolo che Immobile venga indicato come un untore». A dirlo è il medico della Lazio, Ivo Pulcini. «Abbiamo avuto altri due casi debolmente positivi e poi riconosciuti negativi. Ho chiesto alla Uefa di uniformare i test e come si fa nel doping di avere delle contro-analisi, per avere una sicurezza», ha chiarito Pulcini all'emittente radiofonica.

In un lungo comunicato sul suo profilo Facebook, Pulcini ha aggiunto: «Che senso ha 'debolmente positivo'? Un laboratorio deve dare responsi chiari, positivo o negativo». E ancora: «Un tampone positivo non può bastare per considerare malato un soggetto asintomatico e quindi sano».